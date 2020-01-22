Украина объявила о выпуске 10-летних облигаций в евро

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Срок новых облигаций составит 10 лет, фото: delo.ua
Украина объявила о выпуске 10-летних облигаций в евроhttps://racurs.ua/n132482-ukraina-obyavila-o-vypuske-10-letnih-obligaciy-v-evro.htmlРакурс
Украина выпустит 10-летние облигации внешних государственных займов, деноминированные в евро, по Положению S/Правилу 144А.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что по этим облигаций также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.
Для организации глобального конференц-звонка с инвесторами облигаций Минфин как совместных лид-менеджеров привлек BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International.
По информации источников агентства «Интерфакс-Украина», доходность этих евробондов составит около 5% годовых.
В июне 2019 года Украина уже размещала еврооблигации в евро. Тогда ценные бумаги с доходностью 6,75% годовых и семилетним сроком были размещены на сумму 1 млрд евро.
Напомним, в декабре 2019 года Россия будет значительно — до 4,5 млрд долл. США — увеличила требования к Украине по так называемому «долгом Януковича».
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