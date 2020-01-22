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Срок новых облигаций составит 10 лет, фото: delo.ua

Украина объявила о выпуске 10-летних облигаций в евро

22 янв 2020, 16:15
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Украина выпустит 10-летние облигации внешних государственных займов, деноминированные в евро, по Положению S/Правилу 144А.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что по этим облигаций также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.

Для организации глобального конференц-звонка с инвесторами облигаций Минфин как совместных лид-менеджеров привлек BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International.

По информации источников агентства «Интерфакс-Украина», доходность этих евробондов составит около 5% годовых.

В июне 2019 года Украина уже размещала еврооблигации в евро. Тогда ценные бумаги с доходностью 6,75% годовых и семилетним сроком были размещены на сумму 1 млрд евро.

Напомним, в декабре 2019 года Россия будет значительно — до 4,5 млрд долл. США — увеличила требования к Украине по так называемому «долгом Януковича».


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