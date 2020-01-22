Україна оголосила про випуск 10-річних облігацій у євро

Термін нових облігацій становитиме 10 років, фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n132482-ukrayina-ogolosyla-pro-vypusk-10-richnyh-obligaciy-u-ievro.html

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Україна випустить 10-річні облігації зовнішніх державних позик, деноміновані в євро, за Положенням S/Правилом 144А.

До цих облігацій також застосовуються положення FCA/ICMA щодо стабілізації. Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами облігацій Мінфін залучив BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів.

За інформацією джерел агентства «Інтерфакс-Україна», прибутковість цих євробондів становитиме близько 5% річних.

У червні 2019 року Україна вже розміщувала єврооблігації у євро. Тоді цінні папери з прибутковістю 6,75% річних та семирічним терміном були розміщені на суму 1 млрд євро.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Росія значно — до 4,5 млрд дол. США — збільшила вимоги до України за так званим «боргом Януковича».