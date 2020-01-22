iPhone. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132481-nazvana-data-poyavy-na-rynku-budjetnogo-iphone.html

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Бюджетний iPhone повинен з’явитися у продажу вже у березні цього року. Компанія Apple планує запустити масове виробництво нового доступного смартфона, який стане спадкоємцем моделі SE, у лютому поточного року.

Про це пише Lenta.ru, посилаючись на інформацію Bloomberg.

Збирати новий iPhone будуть підрядники Apple: Hon Hai Precision Industry, Pegatron і Wistron. Збірка смартфона буде розподілена між цими підприємствами.

За попередньою інформацією, новий гаджет отримає дизайн iPhone 8, 4,7-дюймовий IPS-дисплей та кнопку Home з Touch ID. У якості процесора буде використаний прогресивний чіп A13.

Початкова вартість бюджетного iPhone складе 399 дол. Слід уточнити, що на вітчизняному ринку ціна смартфона буде вищою.

За інформацією Bloomberg, компанія Apple розраховує, що поява нового бюджетного iPhone стимулює продажі гаджетів на ринках, що розвиваються. Основну ставку компанія робить на ринки Індії та Китаю.

Нагадаємо, що iPhone SE з’явився на ринку в березні 2016 року, а його стартова ціна становить 349 дол. Смартфон обладнаний 4-дюймовий дисплеєм і 12-піксельної камерою.