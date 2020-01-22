Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зустріч Зеленського з Путіним в Ізраїлі не виключена. Фото: Ian Langsdo / EPA

Зеленський і Путін не планують зустрічатися в Ізраїлі, але спілкування не виключено — ОП

22 січ 2020, 15:38
999

Володимир Зеленський і Володимир Путін не планують спільну зустріч в рамках Всесвітнього форуму пам’яті Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі. Однак їх спілкування не виключено.

Якщо глави країн і зустрінуться, то Володимир Зеленський має намір обговорити з російським колегою звільнення утримуваних осіб, розповіли в Офісі президента, передає «Інтерфакс-Україна».

Тим часом у Москві заявили, що Київ пропонував провести таку зустріч і нібито робив відповідний запит. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що у Путіна не буде часу, але при цьому «відмовою ніхто не відповідав».

У Зеленського цю інформацію поки не коментували.

Форум в Ізраїлі відбудеться 23−34 січня. У рамках свого візиту президент України планує долучитися до заходів форуму та зустрітися з главою Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром країни, зі спікером Кнесету (законодавчого органу Ізраїлю), а також з представниками ділового кола країни.

Зазначимо, що Всесвітній форум пам’яті Голокосту присвячений 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

Раніше Зеленський розповів, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі.

Між тим, як писав «Ракурс», днями у Кривому Розі замалювали фарбою напис на пам’ятнику жертвам Голокосту. Пізніше стало відомо, що у паплюженні пам’ятника підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Верховний суд заборонив НБУ вимагати у Коломойського повертати кредити рефінансування за його поручительством

Верховний суд відхилив касаційну скаргу НБУ на рішення судів щодо стягнення з компанії Коломойського іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, які видавалися «ПриватБанку» до його націоналізації і за якими компанія була поручителем.

Новини України
16:37

Смертельний коронавірус шириться світом: у Росії госпіталізували пасажирку з Китаю

У Російській Федерації госпіталізували пасажирку з Китайської Народної Республіки через підозру на смертоносний коронавірус, який лютує в КНР. Точний діагноз пацієнтки наразі невідомий

Світові новини
13:02