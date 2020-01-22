Зустріч Зеленського з Путіним в Ізраїлі не виключена. Фото: Ian Langsdo / EPA

https://racurs.ua/ua/n132479-zelenskyy-i-putin-ne-planuut-zustrichatysya-v-izrayili-ale-spilkuvannya-ne-vyklucheno-op.html

Ракурс

Володимир Зеленський і Володимир Путін не планують спільну зустріч в рамках Всесвітнього форуму пам’яті Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі. Однак їх спілкування не виключено.

Якщо глави країн і зустрінуться, то Володимир Зеленський має намір обговорити з російським колегою звільнення утримуваних осіб, розповіли в Офісі президента, передає «Інтерфакс-Україна».

Тим часом у Москві заявили, що Київ пропонував провести таку зустріч і нібито робив відповідний запит. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що у Путіна не буде часу, але при цьому «відмовою ніхто не відповідав». У Зеленського цю інформацію поки не коментували. Форум в Ізраїлі відбудеться 23−34 січня. У рамках свого візиту президент України планує долучитися до заходів форуму та зустрітися з главою Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром країни, зі спікером Кнесету (законодавчого органу Ізраїлю), а також з представниками ділового кола країни.

Зазначимо, що Всесвітній форум пам’яті Голокосту присвячений 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

Раніше Зеленський розповів, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі.

Між тим, як писав «Ракурс», днями у Кривому Розі замалювали фарбою напис на пам’ятнику жертвам Голокосту. Пізніше стало відомо, що у паплюженні пам’ятника підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.