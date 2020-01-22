Встреча Зеленского с Путиным в Израиле не исключается. Фото: Ian Langsdo /EPA

https://racurs.ua/n132479-zelenskiy-i-putin-ne-planiruut-vstrechatsya-v-izraile-no-obschenie-ne-isklucheno.html

Ракурс

Владимир Зеленский и Владимир Путин не планируют совместную встречу в рамках Всемирного форума памяти Холокоста, который состоится в Израиле. Однако их общение не исключено.

Если главы стран и встретятся, то Владимир Зеленский намерен обсуждать с российским коллегой освобождение удерживаемых лиц, рассказали в Офисе президента, передает «Интерфакс-Украина».

Между тем в Москве заявили, что Киев предлагал провести такую встречу и якобы делал соответствующий запрос. Помощник российского президента Юрий Ушаков утверждает, что у Путина не будет времени, но при этом «отказом никто не отвечал».

У Зеленского эту информацию пока не комментировали.

Форум в Израиле пройдет 23−34 января. В рамках своего визита президент Украины планирует принять участие в мероприятиях форума и встретиться с главой Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром страны, со спикером Кнессета (законодательного органа Израиля), а также с представителями деловых кругов страны.

Отметим, что Всемирный форум памяти Холокоста посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Ранее Зеленский рассказал, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе.

Между тем, как писал «Ракурс», на днях в Кривом Роге зарисовали краской надпись на памятнике жертвам Холокоста. Позже стало известно, что в осквернении памятника подозревается 31-летний ранее судимый местный житель.