В Кривом Роге зарисовали надпись на памятнике жертвам Холокоста, фото — Твиттер Д.Лион

https://racurs.ua/n132305-v-krivom-roge-vandaly-zarisovali-nadpis-na-pamyatnike-jertvam-holokosta-foto.html

Ракурс

В Кривом Роге неизвестный зарисовал краской надпись на памятнике жертвам Холокоста. Об этом инциденте 19 января сообщил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

В своем Твиттер он разместил соответствующее фото и рассказал, что «неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста». На памятной стеле отмечалось, что нацисты убили в городе 15 тыс. евреев.

Лион отметил, что поврежденный памятник в Кривом Роге расположен неподалеку от жилья родителей президента Украины Владимира Зеленского. Впоследствии Лион разместил в Твиттер фото-скриншот с камер наблюдения, на котором изображен человек, наклонившийся возле памятника.

Вероятно, именно этот человек совершил надругательство над стелой, поскольку посол в подписи отметил, что требует от полиции найти неизвестного. Управление Нацполиции Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту порчи памятника. Его открыли по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«Ракурс» сообщал, что в ноябре 2019 года вандалы в Киеве обрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Злоумышленники использовали красную краску. Они сделали несколько рисунков на монументе.