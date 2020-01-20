В Украине водителей предупредили об ухудшении погоды. Фото: goodfon.ru

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Погода в Украине резко изменилась, в ряде областей идет снег.

По состоянию на сегодняшнее утро без существенных осадков в большинстве регионов. Только в Ровенской, Сумской и Черниговской областях местами идет снег, изморозь наблюдается в Днепропетровской и Львовской областях, а в Харьковской и Херсонской областях — туманы. Об этом 20 января сообщила пресс-служба «Укравтодора».

По информации дорожников, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В Запорожской области местами наблюдается гололед. На перевальных участках дорог Львовской области небольшой снег. Состояние покрытия в основном сухое, на Торунском и Вышковском перевалах местами заснеженное.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков, — отметили в «Укравтодоре».

В украинском Гидрометцентре сообщили, что 20 января в Украине без осадков, утром в большинстве областей ожидается изморозь. Ветер прогнозируют восточный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха днем — от 2° мороза до 3° тепла, а в Карпатах — до 7° мороза.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 20 января будет оставаться стабильной. В понедельник ожидаются туманы и температура выше климатической нормы. Значительных осадков на территории государства синоптики не прогнозировали.