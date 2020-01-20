В Україні водіїв попередили про погіршення погоди. Фото: goodfon.ru

https://racurs.ua/ua/n132304-ukravtodor-poperedyv-vodiyiv-pro-pogirshennya-pogody.html

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Погода в Україні різко змінилася, в низці областей йде сніг.

Станом на сьогоднішній ранок без істотних опадів у більшості регіонів. Лише у Рівненській, Сумській та Чернігівській областях місцями йде сніг, мжичка спостерігається у Дніпропетровській та Львівській областях, а в Харківській та Херсонській областях — тумани. Про це 20 січня повідомила прес-служба «Укравтодору».

За інформацією дорожників, покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе. У Запорізькій області місцями спостерігається ожеледь. На перевальних ділянках доріг Львівської області невеликий сніг. Стан покриття в основному сухе, на Торунському та Вишківському перевалах місцями засніжене.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок, — зазначили в «Укравтодорі».

В українському Гідрометцентр повідомили, що 20 січня в Україні без опадів, вранці в більшості областей очікується паморозь. Вітер прогнозують східний з переходом на північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вдень — від 2° морозу до 3° тепла, а в Карпатах — до 7° морозу.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 20 січня залишатиметься стабільною. В понеділок очікуються тумани і температура вища за кліматичну норму. Значних опадів на території держави синоптики не прогнозували.