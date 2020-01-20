Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Аварія в Росії: у Пермі в окропі зварилися мешканці хостелу, у якому прорвало трубу, фото — 360

У Росії в окропі зварилися мешканці хостелу, у якому прорвало трубу (ФОТО, ВІДЕО)

20 січ 2020, 09:30
999

У Пермі (РФ) сталася техногенна аварія, внаслідок якої загинули п’ятеро осіб. У ніч на 20 січня в міні-готелі «Карамель», який розташований на цокольному поверсі житлового будинку, прорвало трубопровід з гарячою водою.

Приміщення готелю було затоплено, а люди отримали опіки. За попередніми даними, крім п’яти загиблих, шістьох відвезли до лікарень. Двоє постраждалих отримали опіки першого-другого, ще одна людина — другого-третього ступеню. За даними «Інтерфаксу», серед загиблих була одна дитина.

У готель «Карамель» було всього 9 номерів. Будинок, у якому розташований готель, — це п’ятиповерхова споруда, побудована в 1965 році. Готель знаходиться в підвалі, прохід до нього закритий.

За попередніми даними, через прорив труби з гарячою водою одна зі спалень стала швидко заповнюватися окропом. Опіки отримали кілька людей.

Аварія в Росії: у Пермі в окропі зварилися мешканці хостелу, у якому прорвало трубу, фото — ТАСС

На фотографіях з місця подій видно, що з будівлі йде пар, а водою, як розповіли очевидці, залило навіть сусідню вулицю. В МНС РФ повідомили, що під час порятунку постраждали двоє рятувальників.

Аварія в Росії: у Пермі в окропі зварилися мешканці хостелу, у якому прорвало трубу, фото — 360

Аварія в Росії: у Пермі в окропі зварилися мешканці хостелу, у якому прорвало трубу, фото — 360

Аварія в Росії: у Пермі в окропі зварилися мешканці хостелу, у якому прорвало трубу, фото — ТАСС


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Скандального забудовника та екс-нардепа Микитася зняли з авіарейсу (ФОТО)

Сьогодні в мережі опублікували фото, на яких показано, як скандального екс-нардепа Микитася виводять з літака прикордонники. Підозрюваного у заволодінні коштами Нацгвардії зняли з рейсу до Лондона

Новини України
11:57