Аварія в Росії: у Пермі в окропі зварилися мешканці хостелу, у якому прорвало трубу, фото — 360

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У Пермі (РФ) сталася техногенна аварія, внаслідок якої загинули п’ятеро осіб. У ніч на 20 січня в міні-готелі «Карамель», який розташований на цокольному поверсі житлового будинку, прорвало трубопровід з гарячою водою.

Приміщення готелю було затоплено, а люди отримали опіки. За попередніми даними, крім п’яти загиблих, шістьох відвезли до лікарень. Двоє постраждалих отримали опіки першого-другого, ще одна людина — другого-третього ступеню. За даними «Інтерфаксу», серед загиблих була одна дитина.

У готель «Карамель» було всього 9 номерів. Будинок, у якому розташований готель, — це п’ятиповерхова споруда, побудована в 1965 році. Готель знаходиться в підвалі, прохід до нього закритий.

За попередніми даними, через прорив труби з гарячою водою одна зі спалень стала швидко заповнюватися окропом. Опіки отримали кілька людей.

На фотографіях з місця подій видно, що з будівлі йде пар, а водою, як розповіли очевидці, залило навіть сусідню вулицю. В МНС РФ повідомили, що під час порятунку постраждали двоє рятувальників.