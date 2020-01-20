Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n132302-zelenskyy-rozpoviv-pro-svoyi-vidnosyny-z-putinym.html

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував свої відносини з главою Росії Володимиром Путіним.

Український лідер наголосив, що його стосунки з російським президентом перебувають на початковому етапі. Вже було декілька телефонних дзвінків, відбулася зустріч в нормандському форматі. Про це Зеленський повідомив у коментарі виданню The Times of Israel.

Я не знаю, про що Путін думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна — незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові, — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, результатами переговорів із Путіним стало повернення українських полонених, кораблів ВМС України. Також вдалося домовитися у рамках нормандського формату щодо низки питань щодо Донбасу.

Президент України додав, що прагне, щоб процес запровадження миру на Донбасі просувався швидше, але цьому перешкоджають «дуже складні питання», які необхідно вирішити.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.