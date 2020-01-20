Олексій Гончарук анонсував кадрові ротації в складі Кабміну. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n132301-goncharuk-anonsuvav-kadrovi-rotaciyi-v-uryadi-video.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, анонсував зміни в складі Кабінету міністрів.

В уряді плануються нові призначення. Зокрема, на розгляд парламенту вже подано кандидатуру нового глави Міністерства розвитку громад і територій. Про це очільник Кабміну заявив в ефірі телеканалу «Україна24», сюжет опубліковано на ресурсі YouTube.

Так нові призначення та кадрові зміни будуть. Одне я вже підписав і передав до парламенту — це міністр розвитку громад. Людину на цій позиції буде замінено. Інші призначення теж будуть, — запевнив прем'єр.

Гончарук переконаний, що наразі необхідно утворити по всій країні спроможні громади, восени забезпечити в нових громадах місцеві вибори. В уряду планують ввести посаду віце-прем'єра з розвитку громад, оскільки в 2020 році пріоритет роботи — децентралізація.

Також глава Кабінету міністрів прокоментував скандальні аудіозаписи розмов нібито з заступником голови НБУ Катериною Рожковою та главою Мінфіну Оксаною Маркаровою. Гончарук надіється, що українські спецслужби встановлять особи тих, хто робив запис. Цей скандал він вважає «злочином і загрозою нацбезпеці».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає від прем'єр-міністра Олексія Гончарука провести структурні реформи в уряді. Зокрема, глава держави вимагає від Гончарука розділити три міністерства.