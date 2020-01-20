Алексей Гончарук анонсировал кадровые ротации в составе Кабмина. Фото: 5 канал

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Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины анонсировал изменения в составе Кабинета министров.

В правительстве планируются новые назначения. В частности, на рассмотрение парламента уже подали кандидатуру нового главы Министерства развития общин и территорий. Об этом глава Кабмина заявил в эфире телеканала «Украина24», сюжет опубликован на ресурсе YouTube.

Так новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент — это министр развития общин. Человека на этой позиции заменят. Другие назначения тоже будут, — заверил премьер.

Гончарук убежден, что сейчас необходимо создать по всей стране состоятельные общины, осенью обеспечить в новых общинах местные выборы. У правительства планируют ввести должность вице-премьера по развитию общин, поскольку в 2020 году приоритет работы — децентрализация.

Также глава Кабинета министров прокомментировал скандальные аудиозаписи разговоров якобы с заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой и главой Минфина Оксаной Маркаровой. Гончарук надеется, что украинские спецслужбы установят личности тех, кто делал запись. Этот скандал он считает «преступлением и угрозой нацбезопасности».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от премьер-министра Алексея Гончарука провести структурные реформы в правительстве. В частности, глава государства требует от Гончарука разделить три министерства.