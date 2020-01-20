Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Главком

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Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал свои отношения с главой России Владимиром Путиным.

Украинский лидер подчеркнул, что его отношения с российским президентом находятся на начальном этапе. Уже было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в нормандском формате. Об этом Зеленский сообщил в комментарии изданию The Times of Israel.

Я не знаю, о чем Путин думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове, — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, результатами переговоров с Путиным стало возвращение украинских пленных, кораблей ВМС Украины. Также удалось договориться в рамках нормандского формата по ряду вопросов по Донбассу.

Президент Украины добавил, что хочет, чтобы процесс мирного врегулирования на Донбассе продвигался скорее, но этому препятствуют «очень сложные вопросы», которые необходимо решить.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.