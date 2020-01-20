Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Главком

Зеленский рассказал о своих отношениях с Путиным

20 янв 2020, 09:13
999

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал свои отношения с главой России Владимиром Путиным.

Украинский лидер подчеркнул, что его отношения с российским президентом находятся на начальном этапе. Уже было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в нормандском формате. Об этом Зеленский сообщил в комментарии изданию The Times of Israel.

Я не знаю, о чем Путин думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове, — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, результатами переговоров с Путиным стало возвращение украинских пленных, кораблей ВМС Украины. Также удалось договориться в рамках нормандского формата по ряду вопросов по Донбассу.

Президент Украины добавил, что хочет, чтобы процесс мирного врегулирования на Донбассе продвигался скорее, но этому препятствуют «очень сложные вопросы», которые необходимо решить.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Сказано — сделано: Гончарук заявил, что платежки на тепло и горячую воду снизили до 30% (ИНФОГРАФИКА)

В 124 городах Украины платежки на тепло и горячую воду для граждан снизили до 30%. В правительстве заявили, что этого удалось достичь благодаря снижению рыночных цен на газ

Новости Украины
13:22

Чествование памяти «киборгов»: в «Борисполе» играли военные оркестры, под Минобороны состоялась траурная церемония (ФОТО, ВИДЕО)

Память украинских военнослужащих, погибших во время героической обороны Донецкого аэропорта, почтили в Украине. Под зданием Минобороны состоялась траурная церемония, а в аэропорту «Борисполь» играли военные оркестры

Новости Украины
11:06