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Авария в России: в Перми в кипятке сварились жители хостела, в котором прорвало трубу, фото — 360

В России в кипятке сварились жители хостела, в котором прорвало трубу (ФОТО, ВИДЕО)

20 янв 2020, 09:30
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В Перми (РФ) произошла техногенная авария, в результате которой погибли пять человек. В ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель», который расположен на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубопровод с горячей водой.

Помещение гостиницы было затоплено, а люди получили ожоги. По предварительным данным, кроме пяти погибших, шестерых отвезли в больницы. По данным «Интерфакса», среди погибших был один ребенок.

Авария в России: в Перми в кипятке сварились жители хостела, в котором прорвало трубу, фото — ТАСС

В отель «Карамель» было всего девять номеров. Дом, в котором расположен отель, — это пятиэтажное здание, построенное в 1965 году. Отель находится в подвале, проход к нему закрыт.

По предварительным данным, из-за прорыва трубы с горячей водой одна из спален стала быстро заполняться кипятком. Ожоги получили несколько человек.

На фотографиях с места событий видно, что из здания идет пар, а водой, как рассказали очевидцы, залило даже соседнюю улицу. В МЧС РФ сообщили, что во время спасения пострадали двое спасателей.

Авария в России: в Перми в кипятке сварились жители хостела, в котором прорвало трубу, фото — 360

Авария в России: в Перми в кипятке сварились жители хостела, в котором прорвало трубу, фото — ТАСС


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