У Кривому Розі замалювали фарбою напис на пам’ятнику жертвам Голокосту, фото — Твіттер Д.Ліон

https://racurs.ua/ua/n132305-u-kryvomu-rozi-zamaluvaly-farbou-napys-na-pam-yatnyku-jertvam-golokostu-foto.html

Ракурс

У Кривому Розі невідомий замалював фарбою напис на пам’ятнику жертвам Голокосту. Про цей інцидент 19 січня повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

У своєму Твіттер він розмістив відповідне фото і розповів, що «невідомі замалювали фарбою текст на пам’ятнику жертвам Голокосту». На пам’ятній стелі відзначалося, що нацисти замордували в місті 15 тис. євреїв.

Ліон відзначив, що пошкоджений пам’ятник у Кривому Розі розташований неподалік від житла батьків президента України Володимира Зеленського. Згодом Ліон розмістив у Твіттер фото-скріншот із камер спостереження, на якому зображена людина, яка нахилилася біля пам’ятника.

Ймовірно, саме ця особа здійснила наругу над стелою, оскільки посол у підписі зазначив, що вимагає від поліції знайти невідомого. Управління Нацполіції Дніпропетровської області відкрило кримінальне провадження за фактом псування пам’ятника. Його відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

«Ракурс» повідомляв, що у листопаді 2019 року вандали в Києві обмалювали свастикою пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Зловмисники використовували червону фарбу. Вони зробили кілька малюнків на монументі.