Безпілотний шатл Origin. Фото: Cruise

https://racurs.ua/ua/n132478-general-motors-predstavyla-bezpilotnyy-shatl-origin-dlya-pasajyroperevezen-foto-video.html

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Безпілотний шатл Origin у США презентувала компанія Cruise, що належить General Motors.

У компанії стверджують, що новий транспортний засіб допоможе переосмислити сучасну систему пасажирських перевезень, яка повинна бути автономною, електричною і вписуватися в економіку спільного споживання. Транспорт побудований на абсолютно новій електричній платформі GM, повідомляє The New York Times.

Шатл слідкує за дорогою за допомогою набору сенсорів та камер, які можуть відстежувати переміщення відразу декількох людей та інших об'єктів, в тому числі в повній темряві, під час дощу або снігопаду. Бортовий комп’ютер машини отримує оновлення «по повітрю». Автовиробник стверджує, що термін служби транспортного засобу складає 1,5 млн км пробігу.

Очікується, що цей шатл у майбутньому стане частиною власної транспортної системи Cruise. На думку експертів, родини, які використовуватимуть Origin замість власних авто, зможуть економити до 5 тис. дол. щороку.

Нагадаємо, у 2021 році компанія Kia планує випустити серійну версію електричного кросовера Imagine. Автовиробники обіцяють, що новинка здивує шанувальників марки вражаючим дизайном з вітровим склом, яке плавно перетікає в дах.