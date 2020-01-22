Беспилотный шаттл Origin. Фото: Cruise

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Беспилотный шаттл Origin в США представила компания Cruise, принадлежащая General Motors.

В компании утверждают, что новое транспортное средство поможет переосмыслить современную систему пассажирских перевозок, которая должна быть автономной, электрической и вписываться в экономику совместного потребления. Транспорт построен на совершенно новой электрической платформе GM, сообщает The New York Times.

Шаттл следит за дорогой с помощью набора сенсоров и камер, которые могут отслеживать перемещения сразу нескольких людей и других объектов, в том числе в полной темноте, во время дождя или снегопада. Бортовой компьютер машины получает обновление «по воздуху». Автопроизводитель утверждает, что срок службы транспортного средства составляет 1,5 млн км пробега.

Ожидается, что этот шаттл в будущем станет частью собственной транспортной системы Cruise. По мнению экспертов, семьи, которые будут использовать Origin вместо собственных авто, смогут экономить до 5 тыс. долл. ежегодно.

Напомним, в 2021 году компания Kia планирует выпустить серийную версию электрического кроссовера Imagine. Автопроизводители обещают, что новинка удивит поклонников марки впечатляющим дизайном с ветровым стеклом, которое плавно перетекает в крышу.