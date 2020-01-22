iPhone. Фото: 24 Канал

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Бюджетный iPhone должен появиться в продаже уже в марте этого года. Компания Apple планирует запустить массовое производство нового доступного смартфона, который станет наследником модели SE, в феврале текущего года.

Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на информацию Bloomberg.

Сборкой нового iPhone будут заниматься подрядчики Apple: Hon Hai Precision Industry, Pegatron и Wistron. Сборка смартфона будет распределена между данными предприятиями.

По предварительной информации, новый гаджет получит дизайн iPhone 8, 4,7-дюймовый IPS-дисплей и кнопку Home с Touch ID. В качестве процессора будет использован прогрессивный чип A13.

Начальная стоимость бюджетного iPhoneсоставит 399 долл. Следует уточнить, что на отечественном рынке цена смартфона будет выше.

По информации Bloomberg, компания Apple рассчитывает, что появление нового бюджетного iPhoneстимулирует продажи гаджетов на развивающихся рынках. Основную ставку компания делает на рынки Индии и Китая.

Напомним, что iPhone SE появился на рынке в марте 2016 года, а его стартовая цена составляет 349 долл. Смартфон оборудован 4-дюймовый дисплеем и 12-пиксельной камерой.