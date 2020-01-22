Борис Бабін, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n132485-kolyshnogo-postpreda-prezydenta-v-krymu-nabu-pidozruie-v-roztrati-mayna.html

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює колишнього постійного представника президента України в Криму Бориса Бабіна в розтраті майна.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) сьогодні намагалися вручити йому підозру за ст. 191 Кримінально кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Про це Бабін повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Бабіна, ця підозра стосується його діяльності на посаді урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ.

Бабін наголосив, що вважає цю підозру «найвище визнання своєї діяльності у 2014−2020 з протидії агресорові»

Суїцидальних намірів не маю, виїжджати в Крим чи РФ також. Настрій бойовий, — резюмував Бабін.

Представником президента в Криму Бабін був з липня 2017 року по грудень 2018 року, урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ — у 2015 році.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що НАБУ розслідує факти продажу квартир в елітному районі Києва за заниженими цінами, в результаті яких, за оцінками слідства, громаді столиці були завдані збитки на суму 5,9 млн грн.