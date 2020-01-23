Дело Бернацкой и Бабина: НАБУ объяснило суть подозрения, фото — "РБК-Украина"

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Двум высокопоставленным чиновникам Антикоррупционное бюро объявило подозрение в хищении более 50 млн грн. Речь идет об экс-замминистра юстиции Наталье Бернацкой и экс-представителе президента Украины в Крыму Борисе Бабине.

Следствие установило, что подозреваемые в 2013—2016 годах организовали схему с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщила пресс-служба НАБУ, они ввели в заблуждение европейскую организацию, поскольку не проинформировали ее о всех обстоятельствах спора. Подозрение Бабину касается его деятельности в должности правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ.

Кроме них, объявили подозрение еще четырем лицам. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Пресс-служба НАБУ рассказала, что в сентябре 2013 года представитель общества «Золотой Мандарин Ойл» по указанию одного из нардепов направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о взыскании из госбюджета 54,2 млн грн. Эта сумма являлась неуплаченной задолженностью со стороны ОАО «Киевэнерго» перед предприятием за хранение мазута. Решение о возвращении этих средств с 2009 года исполнительной службой якобы не выполнялось.

Следователи установили, что, несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» для его реализации в исполнительную службу не обращался. Об этом факте предприятие ЕСПЧ не сообщил. Так же, как и скрыло от европейской институции факт уступки права требования к ОАО «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также близкой к экс-нардепу, организатору схемы. Это произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.

Для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора. На основании этого он обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу общества «Золотой Мандарин Ойл» 54,2 млн из бюджета по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года правительство перечислило указанную сумму.