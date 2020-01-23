Обыски в Одесской ОГА: чиновники вывели в «тень» 1,6 млн грн. Фото: Главред

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Ракурс

Обыски в Одесской областной государственной администрации (ОГА) провела Служба безопасности Украины (СБУ). Руководителя одного из департаментов подозревают в присвоении 1,6 млн грн, которые он выводил в «тень» через коммунальное предприятие облсовета.

СБУ сообщает, что деньги были присвоены во время закупок товаров для нужд департамента. Чиновник с помощью благотворительных фондов и общественных организаций выводил деньги в «тень», проводя фиктивные безналичные операции, пишет пресс-служба СБУ.

Также в пособничестве в присвоении государственных денег подозревается чиновник одного из коммунальных предприятий Одесского облсовета. Во время обысков сотрудники Службы безопасности изъяли документы, которые подтверждают присвоение денег чиновниками.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается досудебное следствие.

Как писал «Ракурс», ранее в СБУ заявили о разоблачении хищения государственных средств в Житомирской области. Там на реконструкцию моста было выделено более 5,8 млн грн, однако проверка установила, что работы выполнялись с нарушениями. В актах не указывали необходимые данные. Выявлено сознательное завышение количества использованных строительных материалов.