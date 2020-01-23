Обшуки в Одеській ОДА: чиновники вивели в «тінь» 1,6 млн грн. Фото: Главред

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Ракурс

Обшуки в Одеській обласній державній адміністрації (ОДА) провела Служба безпеки України (СБУ). Керівника одного з департаментів підозрюють у привласненні 1,6 млн грн, які він виводив в «тінь» через комунальне підприємство облради.

СБУ повідомляє, що гроші були привласнені під час закупівель товарів для потреб департаменту. Чиновник за допомогою благодійних фондів та громадських організацій виводив гроші в «тінь», проводячи фіктивні безготівкові операції, пише прес-служба СБУ.

Також у пособництві в привласненні державних грошей підозрюється чиновник одного з комунальних підприємств Одеської облради. Під час обшуків співробітники Служби безпеки вилучили документи, які підтверджують присвоєння грошей чиновниками.

Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Триває досудове слідство.

Як писав «Ракурс», раніше в СБУ заявили про викриття розкрадання державних коштів в Житомирській області. Там на реконструкцію мосту було виділено понад 5,8 млн грн, однак перевірка встановила, що роботи виконувалися з порушеннями. В актах не вказували необхідні дані. Виявлено свідоме завищення кількості використаних будівельних матеріалів.