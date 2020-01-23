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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Зеленський: Київ і Москва ведуть переговори щодо обміну всіх бранців Кремля і ЛДНР

23 січ 2020, 12:48
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Обмін полоненими є одним із першочергових завдань українського уряду. Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що ведуться переговори щодо звільнення всіх полонених українських громадян, у тому числі і кримських татар, які знаходяться у полоні в Російської Федерації і ЛДНР.

Таку заяву український президент зробив під час спілкування з журналістами в Єрусалимі, повідомляє офіційний сайт Офісу президента.

Робота ведеться у двох напрямках і існує два списки на обмін полоненими.

Перший список був затверджений у Мінську, але він буде доповнюватися. Згідно з цим списком, буде проводитися обмін українських громадян, які перебувають у полоні на окупованій території Донбасу.

Другий список передбачає обмін всіх українських громадян, у тому числі і кримських татар, які знаходяться на території Російської Федерації.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський висловив сумнів щодо можливості зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках свого візиту до Ізраїлю. В Офісі президента заявили, що якщо така зустріч відбудеться, то на ній буде обговорюватися питання обміну полоненими.

Джерело: Ракурс


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