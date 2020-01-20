Обмін полоненими: назвао імена тих, кого Україна віддала бойовикам, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132346-obmin-polonenymy-nazvani-imena-tyh-kogo-ukrayina-viddala-boyovykam.html

Ракурс

Обмін полоненими між Україною та ОРДЛО відбувся 29 грудня 2019 року.

В українські суспільстві незадоволені діями влади щодо осіб, яких включили на обмін. Журналісти «Радіо свобода» повідомили імена тих, кого віддав Київ.

Микола Рубан — відомий вбивця українських солдат. Він приніс українським бійцям, які стояли на посту, банку меду. Вона вибухнула. Внаслідок цього загинув військовий.

Відповідно до українських законів, чоловіка засудили до 15 років. Його повернули в ОРДЛО під час останнього обміну.

У списку опинився Руслан Гаджиєв. В Україні його вважають винним у загибелі восьми українських військовослужбовців. Танкіст потрапив у полон після боїв біля Санжарівки в 2015-му. На територію окупованого Донбасу він потрапив через проблеми з законом у Росії.

Бразилець Рафаель Лусваргі теж поїхав в рамках обміну. Його засудили в Україні до 13 років в’язниці. Тепер Лусваргі планує жити в так званій ЛНР. Він стверджував, що їде на територію нашої держави воювати з «фашизмом».

Відправився на непідконтрольну Україні частину Луганської області і Едуард Коваленко. Чоловік в 2015 році організовував мітинг проти мобілізації, але на початку нульових він говорив про абсолютно інші політичні погляди.

Лариса Чубарова (позивний — «Тереза») активна учасниця харківського «антимайдану», який організували російські спецслужби. Вона стала «комендантом» кількох міст на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Представники слідства вважають, що жінка готувала диверсійні групи і допитувала полонених. Свідки бачили, як вона застрелила двох українських солдат.

Микола Бутрименко — організатор засідки для 19 бійців третього полку спецназу влітку 2014-го. Вони розшукували пілота збитого «Су-25». Місцевий фермер запропонував військовим залишитись на ночівлю, але пізніше привів туди ж бойовиків. Внаслідок атаки загинуло 10 спецназівців, п’ятеро потрапили в полон.

Це не весь список тих, кого Україні довелось звільнити. Так званий «обмінний фонд» сильно порідшав, але війна Росії проти України триває.

Нагадаємо, обмін полоненими відбувся 29 грудня 2019 року. На вільну територію України повернулися 76 осіб (64 цивільних і 12 військовослужбовців), тоді як до ОРДЛО передали 124 утримуваних.