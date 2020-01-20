Обмен пленными: названы имена тех, кого Украина отдала боевикам, фото: Офис президента

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Ракурс

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоялся 29 декабря 2019 года.

В украинском обществе недовольны действиями власти в отношении лиц, которых включили на обмен. Журналисты «Радио свобода» сообщили имена тех, кого отдал Киев.

Николай Рубан — известный убийца украинских солдат. Он принес бойцам, которые стояли на блокпосту, банку меда. Она взорвалась. В результате погиб военнослужащий.

Согласно украинским законам, мужчину приговорили к 15 лет. Его вернули в ОРДЛО во время последнего обмена.

В списке оказался Руслан Гаджиев. В Украине его считают виновным в гибели восьми украинских военнослужащих. Танкист попал в плен после боев у Санжаровка в 2015-м. На территорию оккупированного Донбасса он попал из-за проблем с законом в России.

Бразилец Рафаэль Лусварги тоже поехал в рамках обмена. Его осудили в Украине до 13 лет тюрьмы. Теперь Лусварги планирует жить в так называемой ЛНР. Он утверждал, что едет на территорию нашего государства воевать с «фашизмом».

Отправился на неподконтрольную Украине часть Луганской области и Эдуард Коваленко. Человек в 2015 году организовывал митинг против мобилизации, но в начале нулевых он говорил о совершенно других политических взглядах.

Лариса Чубарова (позывной — «Тереза») активная участница харьковского «антимайдана», который был организован российскими спецслужбами. Она стала «комендантом» нескольких городов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Представители следствия считают, что женщина готовила диверсионные группы и допрашивала пленных. Свидетели видели, как она застрелила двух украинских солдат.

Николай Бутрименко — организатор засады для 19 бойцов-го полка спецназа летом 2014-го. Украинские спецназовцы разыскивали пилота сбитого «Су-25». Местный фермер предложил военным остаться на ночлег, но позже привел туда же боевиков. В результате атаки погибли 10 спецназовцев, пятеро попали в плен.

Это не весь список тех, кого Украине пришлось отдать. Так называемый «обменный фонд» сильно поредел, но война России против Украины продолжается.

Напомним, обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. На свободную территорию Украины вернулись 76 человек (64 гражданских и 12 военнослужащих), тогда как в ОРДЛО передали 124 удерживаемых.