Новости Рады: в Комитете избирателей оценили работу лидеров фракций парламента, фото — Фейсбук Я.Доброносова

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Ракурс

Комитет избирателей Украины (КИУ) оценил работу лидеров фракций Верховной Рады во время второй сессии парламента девятого созыва.

Специалисты выяснили, что Юлия Тимошенко и Давид Арахамия прогуливают заседания профильных комитетов, а Юрий Бойко и Вадим Рабинович часто не голосуют в Раде. Принималась во внимание работа всех руководителей фракции парламента с начала сентября 2019 года, а именно:

участие в пленарных заседаниях;

участие в голосованиях;

посещение заседаний комитета;

успешность законодательной работы.

КИУ обнаружил, что сопредседатели «Оппозиционной платформы — За жизнь» Бойко и Рабинович фактически проваливают работу по показателям участия в голосованиях. Бойко был активным только при 17% голосований на второй сессии, а Рабинович — на 14%. Эти показатели — одни из худших среди всех нардепов.

Тимошенко и Арахамия безответственно относятся к работе в профильных комитетах, в которые входят. Лидер «Батькивщины» пропустила 62% заседаний Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а один из лидеров «Слуги народа» Арахамия посетил только 38% заседаний Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

А вот лидеры оппозиционных фракций к работе в парламенте относятся ответственно. Выяснилось, что Ирина Геращенко («Европейская солидарность») не пропустила ни одного из заседаний Рады, была на 86% заседаний своего комитета, а также пропустила только 17% голосований. Кроме того, Геращенко подала 57 законопроектов, шесть из которых Рада приняла.

Другой сопредседатель «ЕС» Артур Герасимов побывал на 87% заседаний, принял участие в 76% голосований и пропустил только 5% заседаний профильного комитета. Кроме того, он успел подать 27 законопроектов, шесть из которых коллеги поддержали.

Лидер «Голоса» Сергей Рахманин также работу не прогуливал. Он пропустил только 9% пленарных заседаний и 12% заседаний комитета.

Аналитики КИУ одновременно утверждают, что лидер СН Арахамия имеет самые высокие показатели производительности законодательной работы, поскольку из 30 законопроектов, которые он внес в парламент, Рада приняла восемь.

Ранее «Ракурс» рассказывал, кто чаще всего был союзником правящей политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Чаще всего зеленую кнопку за законы, принятые во время второй сессии, нажимали депутаты «Слуги народа», «Голоса» и группы «Доверие».