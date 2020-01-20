Новини Ради: в Комітеті виборців оцінили роботу лідерів фракцій парламенту, фото — Фейсбук Я.Доброносова

https://racurs.ua/ua/n132345-tymoshenko-i-arahamiya-proguluut-komitety-a-boyko-z-rabynovychem-ne-golosuut-v-kvu-ocinyly.html

Ракурс

Комітет виборців України (КВУ) оцінив роботу лідерів фракцій Верховної Ради під час другої сесії парламенту дев’ятого скликання.

Фахівці з’ясували, що Юлія Тимошенко і Давід Арахамія прогулюють засідання профільних комітетів, а Юрій Бойко і Вадим Рабинович часто не голосують у Раді. До уваги бралася робота усіх керівників фракції парламенту із початку вересня 2019 року, а саме:

участь в пленарних засіданнях;

участь в голосуваннях;

відвідування засідань комітету;

успішність законодавчої роботи.

КВУ виявив, що співголови «Опозиційної платформи — За життя» Бойко і Рабинович фактично провалюють роботу за показниками участі в голосуваннях. Бойко був активним тільки під час 17% голосувань на другій сесії, а Рабинович — на 14%. Ці показники — одні з найгірших серед усіх нардепів. Тимошенко і Арахамії невідповідально ставляться до роботи в профільних комітетах, до яких входять. Лідер «Батьківщини» пропустила 62% засідань Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, а один із лідерів «Слуги народу» Арахамія відвідав тільки 38% засідань Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Натомість лідери опозиційних фракцій до роботи в парламенту ставляться відповідальніше. З’ясувалося, що Ірина Геращенко («Європейська солідарність») не пропустила жодного із засідань Ради, була на 86% засідань свого комітету, а також пропустила тільки 17% голосувань. Крім того, Геращенко подала 57 законопроектів, шість з яких Рада ухвалила.

Інший співголова «ЄС» Артур Герасимов побував на 87% засідань, взяв участь у 76% голосувань і пропустив тільки 5% засідань профільного комітету. Крім того, він встиг подати 27 законопроектів, шість з яких колеги підтримали.

Лідер «Голосу» Сергій Рахманін також роботу не прогулював. Він пропустив тільки 9% пленарних засідань і 12% засідань комітету.

Аналітики КВУ водночас стверджують, що лідер СН Арахамія має найвищі показники продуктивності законодавчої роботи, оскільки із 30 законопроектів, які він подав до парламенту, Рада прийняла вісім.

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