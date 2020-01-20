КВУ назвав союзників «Слуг народу» у Верховній Раді. Фото: zik.ua

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Ракурс

Комітет виборців України назвав союзників політичної партії «Слуга народу» в Верховній Раді.

Найчастіше прийняті під час другої сесії закони підтримували депутати «Слуги народу», «Голосу» та групи «Довіра». У середньому за прийняті закони голосували 299 народних депутатів. Рекордну підтримку депутатів отримав закон про скасування депутатської недоторканності. За цей законопроект проголосували 373 парламентарі. Про це повідомляється на сторінці КВУ у Facebook.

Зазначається, що найчастіше за прийняті закони голосували депутати «Слуги народу». Як правило, кнопку «за» натискали 227 депутатів фракції або 91% від її складу. На другій позиції партія «Голос», з цієї політсили в середньому голосували 67% депутатів. Третю позицію посіла новостворена група «Довіра» із показником підтримки в 63%.

Найгірше за ухвалені закони голосували нардепи «Європейської солідарності» — 49%, групи «За майбутнє" - 48%, ВО «Батьківщина» — 39%. Майже не підтримували прийняті закони парламентарі ОПЗЖ

Також КВУ оцінив роботу лідерів парламентських фракцій. Фахівці стверджують, що у Юрія Бойка та Вадима Рабіновича з «Опозиційного блоку за життя» показники в голосуваннях найнижчі — 17% та 14% голосувань відповідно. А в Юлії Тимошенко і Давида Арахамії низькі показники відвідування засідань комітету — 38% відсотків у обох.

При цьому досить плідно працюють Ірина Геращенко та Артур Герасимов із ЄС та Сергій Рахманін із «Голосу». Геращенко відвідала 100% засідань парламенту, а Геращенко та Рахманін відповідно 86% та 83%.

Нагадаємо, Комітет виборців України проаналізував побажання представників депутатських груп з міжпарламентських зв’язків із зарубіжними країнами й з’ясував, що депутати ВРУ найчастіше хочуть попрацювати в Об'єднаних Арабських Еміратах, Монако, Японії та Кубі.