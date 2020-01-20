КИУ назвал союзников «Слуг народа» в Верховной Раде. Фото: zik.ua

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Ракурс

Комитет избирателей Украины назвал союзников политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде.

Чаще всего принятые во время второй сессии законы поддерживали депутаты «Слуги народа», «Голоса» и группы «Доверие». В среднем за принятые законы голосовали 299 народных депутатов. Рекордную поддержку депутатов получил закон об отмене депутатской неприкосновенности. За этот законопроект проголосовали 373 парламентария. Об этом сообщается на странице КИУ в Facebook.

Отмечается, что чаще всего за принятые законы голосовали депутаты «Слуги народа». Как правило, кнопку «за» нажимали 227 депутатов фракции или 91% от ее состава. На второй позиции партия «Голос», из этой политсилы в среднем голосовали 67% депутатов. Третью позицию заняла вновь созданная группа «Доверие» с показателем поддержки в 63%.

Худше всего за принятые законы голосовали нардепы «Европейской солидарности» — 49%, группы «За будущее» — 48%, ВО «Батькивщина» — 39%. Почти не поддерживали принятые законы парламентарии ОПЗЖ

Также КИУ оценил работу лидеров парламентских фракций. Специалисты утверждают, что у Юрия Бойко и Вадима Рабиновича из «Оппозиционного блока — За жизнь» показатели в голосованиях низкие — 17% и 14% голосований соответственно. А у Юлии Тимошенко и Давида Арахамии низкие показатели посещения заседаний комитета — 38% процентов у обоих.

При этом достаточно плодотворно работают Ирина Геращенко и Артур Герасимов с ЕС и Сергей Рахманин из «Голоса». Геращенко посетила 100% заседаний парламента, а Геращенко и Рахманин соответственно 86% и 83%.

Напомним, Комитет избирателей Украины проанализировал пожелания представителей депутатских групп по межпарламентским связям с зарубежными странами и выяснил, что депутаты ВРУ чаще всего хотят поработать в Объединенных Арабских Эмиратах, Монако, Японии и Кубе.