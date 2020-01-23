«Нам незрозуміле рішення президента»: в Ізраїлі прокоментували вчинок української делегації

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132519-nam-nezrozumile-rishennya-prezydenta-v-izrayili-prokomentuvaly-vchynok-ukrayinskoyi-delegaciyi.html

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В ізраїльському національному меморіалі Голокосту «Яд ва-Шем» прокоментували сьогоднішнє рішення української делегації та президента Володимира Зеленського поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

У відомстві стверджують, що президентові України пояснили, що ті з вцілілих жертв Голокосту, хто звернувся з проханням бути присутнім на форумі, отримали таку можливість, повідомляє видання Newsru.co.il.

Нам незрозуміло рішення президента, і ми шкодуємо, що він зробив такий крок, — заявили у «Яд ва-Шем».

Помічник Зеленського Андрій Єрмак у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив, що глава держави звернувся до організаторів форуму пам’яті Голокосту з проханням передати місця української делегації вихідцям з України, які пережили цю трагедію.

Вони вижили, коли жити було найскладніше, і допомагали іншим. І заслуговують на повагу і шану більше всіх, — наголосив Єрмак.

Меморіал «Яд ва-Шем» почали створювати після Другої світової війни, однак, через події війни Ізраїлю за незалежність парламент країни ухвалив «Закон про Яд Вашем» лише в 1953 році.

Нагадаємо, Зеленський перебуває з робочим візитом у Ізраїлі. У нього запланована участь у заходах з вшанування жертв Голокосту та зустрічі з керівництвом Ізраїлю.