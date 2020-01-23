«Нам непонятно решение президента»: в Израиле прокомментировали поступок украинской делегации

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n132519-nam-neponyatno-reshenie-prezidenta-v-izraile-prokommentirovali-postupok-ukrainskoy-delegacii.html

Ракурс

В израильском национальном мемориале Холокоста «Яд ва-Шем» прокомментировали сегодняшнее решение украинской делегации и президента Владимира Зеленского уступить свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.

В ведомстве утверждают, что президенту Украины объяснили, что те из уцелевших жертв Холокоста, кто обратился с просьбой присутствовать на форуме, получили такую ​​возможность, сообщает издание Newsru.co.il.

Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он сделал такой шаг, — заявили в «Яд ва-Шем».

Помощник Зеленского Андрей Ермак в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что глава государства обратился к организаторам форума памяти Холокоста с просьбой передать места украинской делегации выходцам из Украины, которые пережили эту трагедию.

Они выжили, когда жить было сложнее всего, и помогали другим. И заслуживают уважение и почет больше всех, — подчеркнул Ермак.

Мемориал «Яд ва-Шем» начали создавать после Второй мировой войны, однако, из-за событий войны Израиля за независимость парламент страны принял «Закон о Яд Вашем» только в 1953 году.

Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в Израиле. У него запланировано участие в мероприятиях по чествованию жертв Холокоста и встречи с руководством Израиля.