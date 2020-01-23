Арахамия признал наличие четырех групп влияния в «Слуге народа». Фото: Слуга народа

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Ракурс

Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», признал наличие четырех групп влияния в парламентской фракции. Среди них, вероятно, есть так называемая группа депутата Ильи Павлюка, который помогал на президентских выборах, а также группа Александра Дубинского, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

По словам Арахамии, неформальная группа Павлюка появилась внутри фракции органично, так как бизнесмен помогал формировать штабы на президентских выборах, рассказал он в интервью «Украинской правде».

СМИ сообщают, что эта группа могла насчитывать до 30−40 человек. Позже ее лично распустил президент Украины Владимир Зеленский из-за подозрений, что депутаты группы Павлюка работают в интересах олигарха Рината Ахметова.

Отвечая на вопросы журналистов, Арахамия не отрицал и наличие группы Александра Дубинского, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским. Эта группа могла появиться после кассетного скандала с премьер-министром Александром Гончаруком.

Также в интервью «Главкому» Арахамия рассказал о группе Коломойского, влияние которой, по его словам, во фракции «не существенное». Арахамия добавил, что в эту группу входит и сам Дубинский. Однако глава «Слуги народа» считает, что опасности эта группа не несет, так как они шумные, но голосов там нет.

Как рассказывает Арахамия, сейчас во фракции было принято решение работать с маленькими группами. Если неформальные группы состоят из 10−12 депутатов, то они не несут угрозы. Если их численность превышает 15 человек, то это угроза для фракции и с такими группами будут бороться. Так случилось и с группой Павлюка, численность которой снизили до 10% от общего количества депутатов в «Слуге народа».

Глава фракции добавил, что сначала они нервно реагировали на появление таких групп, однако позже поняли, что совсем предотвратить их появление не получится. Методология работы с малыми группами на данный момент заключается в том, что узнаются интересы этих депутатов, после чего эти данные используются для давления на «больные места».

Как писал «Ракурс», журналисты провели расследование и узнали, что украинский олигарх Игорь Коломойский в течение двух месяцев мог трижды тайно встречаться с президентом Владимиром Зеленским.