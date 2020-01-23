Перепись населения: в Украине проживает 37,3 млн человек, женщин на 3 млн больше, чем мужчин, фото — Galinfo

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге в правительстве 23 января рассказал о результатах переписи в Украине.

Главная новость от министра — в Украине проживало по состоянию на 1 декабря уже меньше 40 млн человек — 37,3 млн. Правда, речь идет о населении на подконтрольной украинскому правительстве территории.

Данные, обнародованные Дубилетом, не учитывают оккупированные территории Донбасса и Крыма, а также граждан Украины, проживающих за рубежом.

В Киеве живет 3,7 млн человек. В Украине 44% населения находится в основном трудоспособном возрасте (25 — 54 лет), почти 17% — это пожилые люди. Женщин в стране почти на 3 млн больше, чем мужчин (20 млн и 17,2 млн соответственно).

Кроме Киева, самой населенной является Днепропетровская и Харьковская области (3,2 и 2,7 млн человек).

По сравнению с предыдущей переписью, которая проводилась в 2001 году, население Украины сократилось на 11 млн человек.

Перепись населения провели в течение трех месяцев. Дубилет заявил, что этот процесс не нуждался в дополнительных средствах.