Уже и не 40 миллионов: Дубилет рассказал о результатах переписи в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n132517-uje-i-ne-40-millionov-dubilet-rasskazal-o-rezultatah-perepisi-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге в правительстве 23 января рассказал о результатах переписи в Украине.
Главная новость от министра — в Украине проживало по состоянию на 1 декабря уже меньше 40 млн человек — 37,3 млн. Правда, речь идет о населении на подконтрольной украинскому правительстве территории.
Данные, обнародованные Дубилетом, не учитывают оккупированные территории Донбасса и Крыма, а также граждан Украины, проживающих за рубежом.
В Киеве живет 3,7 млн человек. В Украине 44% населения находится в основном трудоспособном возрасте (25 — 54 лет), почти 17% — это пожилые люди. Женщин в стране почти на 3 млн больше, чем мужчин (20 млн и 17,2 млн соответственно).
Кроме Киева, самой населенной является Днепропетровская и Харьковская области (3,2 и 2,7 млн человек).
По сравнению с предыдущей переписью, которая проводилась в 2001 году, население Украины сократилось на 11 млн человек.
Перепись населения провели в течение трех месяцев. Дубилет заявил, что этот процесс не нуждался в дополнительных средствах.