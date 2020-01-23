Змеи на рынке. Фото: РИА Новости

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Смертельный коронавирус, который впервые был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, уже унес жизни 17 человек. Некоторые китайские ученые считают, что впервые человек мог заразиться новым типом коронавируса от змей.

К такому выводу пришли вирусологи из Пекина, Нинбо и Уханя после проведения всестороннего исследования инфекции, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на издание South China Morning Post.

Ученые утверждают, что именно змея могла быть наиболее вероятным источником заражения человека коронавирусом. После анализа генетических кодов большого числа животных, ученые установили, что самыми близкими к генетическому коду вируса оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

Следует отметить, что в Китае довольно часто змей употребляют в пищу.

Однако, многие китайские ученые не согласны с данной версией распространения коронавируса. Скептики утверждают, что подобные вирусы, как правило, передавались человеку лишь от млекопитающих.

Еще одна группа ученых считает, что схожесть генетического кода вовсе не доказывает, что источником коронавируса были змеи. Для проверки данной гипотезы потребуются эксперименты над животными.