Гончарук: Новая программа с МВФ стартует в ближайшие месяцы

Алексей Гончарук. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n132514-goncharuk-novaya-programma-s-mvf-startuet-v-blijayshie-mesyacy.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук надеется, что в ближайшие месяцы стартует новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом премьер-министр заявил сегодня в кулуарах «Украинского завтрака», который был организован фондом Виктора Пинчука в Давосе.

Накануне у Гончарука состоялась беседа с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Во время встречи оговаривался вопрос расширения финансирования Украины в объеме 5,5 млрд долл. О данной программе Украина и МВФ договаривались в декабре 2019 года.

Окончательное решение по данному проекту должен принять совет директоров МВФ в феврале 2020 года. Для позитивного решения вопроса Украина должна выполнить ряд требований МВФ.

Следует отметить, что ранее министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после завершения следующей программы финансирования.