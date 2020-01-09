МВФ. Фото: Главком

https://racurs.ua/n131788-sotrudnichestvo-s-mvf-skolko-ukraina-vyplatit-v-2020-godu.html

Ракурс

Украина выплатит Международному валютному фонду (МВФ) в 2020 году около 1,4 млрд долл. по ранее предоставленным кредитам.

Платежи будут осуществляться согласно графику, а их общая сумма за текущий год составит 999,648 млн специальных прав заимствования (СПЗ). СПЗ является искусственным резервным и платежным средством МВФ, пишут «Українські новини» со ссылкой на пресс-службу МВФ.

По текущему курсу Национального банка (НБУ), необходимая к выплате сумма СПЗ составляет около 1,4 млрд долл.

Уже 1 февраля Украина должна выплатить МВФ около 55 млн СПЗ, а 4 февраля необходимо уплатить еще 98,5 млн СПЗ.

Больше всего Украине придется выплатить 13 марта и 11 сентября. В эти даты необходимо перечислить МВФ по 295,5 млн СПЗ.

Последний платеж в текущем году назначен на 1 ноября и его сумма составляет около 50 млн СПЗ.

Как известно, с сентября 2019 года Украина совместно с МВФ разрабатывают новую программу сотрудничества.

Как ранее писал «Ракурс», новое соглашение с МВФ Украина может подписать уже в первом квартале текущего года.