Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
МВФ. Фото: Главком

Сотрудничество с МВФ: сколько Украина выплатит в 2020 году

9 янв 2020, 16:00
999

Украина выплатит Международному валютному фонду (МВФ) в 2020 году около 1,4 млрд долл. по ранее предоставленным кредитам.

Платежи будут осуществляться согласно графику, а их общая сумма за текущий год составит 999,648 млн специальных прав заимствования (СПЗ). СПЗ является искусственным резервным и платежным средством МВФ, пишут «Українські новини» со ссылкой на пресс-службу МВФ.

По текущему курсу Национального банка (НБУ), необходимая к выплате сумма СПЗ составляет около 1,4 млрд долл.

Уже 1 февраля Украина должна выплатить МВФ около 55 млн СПЗ, а 4 февраля необходимо уплатить еще 98,5 млн СПЗ.

Больше всего Украине придется выплатить 13 марта и 11 сентября. В эти даты необходимо перечислить МВФ по 295,5 млн СПЗ.

Последний платеж в текущем году назначен на 1 ноября и его сумма составляет около 50 млн СПЗ.

Как известно, с сентября 2019 года Украина совместно с МВФ разрабатывают новую программу сотрудничества.

Как ранее писал «Ракурс», новое соглашение с МВФ Украина может подписать уже в первом квартале текущего года.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Судью из Барышевки уволили за решение по делу лоукостера SkyUp

Судью Барышевского райсуда Елену Литвиненко уволили. Такое решение принял Высший совет правосудия, рассмотрев решение дисциплинарной палаты. В июне 2019 года Барышевский райсуд приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp

Правовые новости
18:25

Авиакатастрофа в Иране: версии пилотов и международных экспертов (ФОТО)

Многие пилоты исключают человеческий фактор, который мог повлиять на авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране. По их словам, двигатель может гореть более получаса, что позволяет сделать два захода на посадку. А в самолете находились три опытных пилота

Новости Украины
17:55