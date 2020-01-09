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МВФ. Фото: Главком

Співпраця з МВФ: скільки Україна виплатить у 2020 році

9 січ 2020, 16:00
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Україна виплатить Міжнародному валютному фонду (МВФ) у 2020 році близько 1,4 млрд дол. за раніше наданими кредитами.

Платежі здійснюватимуться згідно з графіком, а їхня загальна сума за поточний рік складе 999,648 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ). СПЗ є штучним резервним і платіжним засобом МВФ, пишуть «Українські новини» з посиланням на прес-службу МВФ.

Згідно з поточним курсом Національного банку (НБУ), необхідна для виплати сума СПЗ становить близько 1,4 млрд дол.

Вже 1 лютого Україна повинна виплатити МВФ близько 55 млн СПЗ, а 4 лютого необхідно сплатити ще 98,5 млн СПЗ.

Найбільше Україні доведеться виплатити 13 березня і 11 вересня. У ці дати необхідно перерахувати МВФ по 295,5 млн СПЗ.

Останній платіж у поточному році призначений на 1 листопада і його сума становить близько 50 млн СПЗ.

Як відомо, з вересня 2019 року Україна спільно з МВФ розробляють нову програму співпраці.

Як раніше писав «Ракурс», нову угоду з МВФ Україна може підписати вже у першому кварталі поточного року.


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