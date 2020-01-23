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Допинг в Украине: топ-легкоатлетка Табашник получила дисквалификацию, фото — "Спортарена"

Украинская топ-прыгунья в высоту получила дисквалификацию за допинг и пропустит Олимпиаду

23 янв 2020, 11:17
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Легкоатлетка из Харькова Екатерина Табашник не сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Одна из ведущих прыгуний в высоту дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга.

Такую информацию в Фейсбук обнародовал тренер Виктор Бондаренко, наставник другого «звездного» прыгуна в высоту из Харькова — Богдана Бондаренко.

Табашник составляла реальную конкуренцию другим украинским спортсменкам в секторе для прыжков — Ярославе Магучих и Юлии Левченко. Ее результаты в 2018—2019 годах были близки к 2-метровой отметке.

Об употреблении допинга украинкой и ее дисквалификации объявила 13 января организация Athletics Integrity Unit. Виктор Бондаренко назвал дисквалификацию Табашник «глупой и очень оскорбительной».

Он пояснил, что с 14 марта по 2 апреля 2019 года Екатерина находилась на тренировочном сборе сборной Украины в Турции. Там спортсменка заболела и обратилась к врачу команды за назначением лекарств. Через несколько дней ее состояние не улучшилось и медик вместе со спортсменкой обратились в местные клиники. У Екатерины диагностировали мононуклеоз и аллергию.

26 марта врач сборной вернулся в Украину, его командировка закончилась. Тренер спортсменки купил в местной аптеке препарат, который снижает внутричерепное давление. В состав этих лекарств и входил запрещенный мочегонный препарат гидрохлортиазид. Табашник и ее врач о такой особенности не знали и именно это вещество впоследствии обнаружили в сданной Екатериной допинг-пробе.

В мае прошлого года Табашник получила сообщение о положительной пробе.

Виктор Бондаренко в связи с дисквалификацией спортсменов имеет вопросы и к Федерации легкой атлетики Украины:

  1. Почему в течение недели на сборе не было врача? Если бы он был на месте, не было бы и проблемы.
  2. Были ли у врача команды все необходимые медикаменты для оказания помощи?
  3. Почему юридический отдел федерации проигнорировал просьбу о помощи спортсменки? Это принципиальная позиция или нежелание помочь?

Пока официальное сообщение о дисквалификации Табашник и комментарий ФЛАУ на сайте ведомства отсутствует.

Источник: Ракурс


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