Допінг в Україні: топ-легкоатлетка Табашник отримала дискваліфікацію, фото — "Спортарена"

https://racurs.ua/ua/n132513-ukrayinska-top-strybunka-u-vysotu-otrymala-dyskvalifikaciu-za-doping-i-propustyt-olimpiadu.html

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Легкоатлетка з Харкова Катерина Табашник не зможе виступити на Олімпіаді-2020 в Токіо. Одна із провідних стрибунок у висоту дискваліфікована на 19 місяців за вживання допінгу.

Таку інформацію у Фейсбук оприлюднив Віктор Бондаренко, тренер іншого «зіркового» стрибуна у висоту з Харкова — Богдана Бондаренка.

Табашник складала реальну конкуренцію іншим українським спортсменкам у секторі для стрибків — Ярославі Магучих та Юлії Левченко. Її результати у 2018−2019 роках були близькими до 2-метрової позначки.

Про вживання допінгу українкою та її дискваліфікацію оголосила 13 січня організація Athletics Integrity Unit. Віктор Бондаренко назвав дискваліфікацію Табашник «дурною і дуже образливою».

Він пояснив, що з 14 березня по 2 квітня 2019 року Катерина перебувала на тренувальному зборі збірної України в Туреччині. Там спортсменка захворіла і звернулася до лікаря команди за призначенням. За декілька днів її стан не покращився і медик разом зі спортсменкою звернулися в місцеві клініки. Катерині діагностували мононуклеоз та алергію.

26 березня лікар збірної повернулася в Україну, його відрядження закінчилося. Тренер спортсменки купив у місцевій аптеці препарат, який знижує внутрішньочерепний тиск. До складу цих ліків й входив заборонений сечогінний препарат гідрохлортиазид. Табашник та її лікар про таку особливіст не знали і саме цю речовину згодом виявили у зданій Катериною допінг-пробі.

У травні минулого року Табашник отримала повідомлення про позитивну пробу.

Віктор Бондаренко у зв’язку із дискваліфікацією спортсменки має питання і до Федерації легкої атлетики України:

Чому впродовж тижня на зборі не було лікаря? Якби він був на місці, не було б і проблеми. Чи були у лікаря команди всі необхідні медикаменти для надання допомоги? Чому юридичний відділ федерації проігнорував прохання про допомогу спортсменки? Це принципова позиція чи небажання допомогти?

Наразі офіційне повідомлення про дискваліфікацію Табашник і коментар ФЛАУ на сайті відомства відсутні.