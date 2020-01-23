Українська топ-стрибунка у висоту отримала дискваліфікацію за допінг і пропустить Олімпіадуhttps://racurs.ua/ua/n132513-ukrayinska-top-strybunka-u-vysotu-otrymala-dyskvalifikaciu-za-doping-i-propustyt-olimpiadu.htmlРакурс
Легкоатлетка з Харкова Катерина Табашник не зможе виступити на Олімпіаді-2020 в Токіо. Одна із провідних стрибунок у висоту дискваліфікована на 19 місяців за вживання допінгу.
Таку інформацію у Фейсбук оприлюднив Віктор Бондаренко, тренер іншого «зіркового» стрибуна у висоту з Харкова — Богдана Бондаренка.
Табашник складала реальну конкуренцію іншим українським спортсменкам у секторі для стрибків — Ярославі Магучих та Юлії Левченко. Її результати у 2018−2019 роках були близькими до 2-метрової позначки.
Про вживання допінгу українкою та її дискваліфікацію оголосила 13 січня організація Athletics Integrity Unit. Віктор Бондаренко назвав дискваліфікацію Табашник «дурною і дуже образливою».
Він пояснив, що з 14 березня по 2 квітня 2019 року Катерина перебувала на тренувальному зборі збірної України в Туреччині. Там спортсменка захворіла і звернулася до лікаря команди за призначенням. За декілька днів її стан не покращився і медик разом зі спортсменкою звернулися в місцеві клініки. Катерині діагностували мононуклеоз та алергію.
26 березня лікар збірної повернулася в Україну, його відрядження закінчилося. Тренер спортсменки купив у місцевій аптеці препарат, який знижує внутрішньочерепний тиск. До складу цих ліків й входив заборонений сечогінний препарат гідрохлортиазид. Табашник та її лікар про таку особливіст не знали і саме цю речовину згодом виявили у зданій Катериною допінг-пробі.
У травні минулого року Табашник отримала повідомлення про позитивну пробу.
Віктор Бондаренко у зв’язку із дискваліфікацією спортсменки має питання і до Федерації легкої атлетики України:
- Чому впродовж тижня на зборі не було лікаря? Якби він був на місці, не було б і проблеми.
- Чи були у лікаря команди всі необхідні медикаменти для надання допомоги?
- Чому юридичний відділ федерації проігнорував прохання про допомогу спортсменки? Це принципова позиція чи небажання допомогти?
Наразі офіційне повідомлення про дискваліфікацію Табашник і коментар ФЛАУ на сайті відомства відсутні.