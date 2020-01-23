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Ракурс
Арахамія розповів, що ще 2-3 міністри можуть подати у відставку. Фото: LIGA.net

Ще 2−3 міністри можуть подати у відставку — Арахамія

23 січ 2020, 11:16
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Кабінет міністрів України може незабаром змінити свій склад. Ротацію міністрів не виключає глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Так, вже заяву про відставку за власним бажанням написала міністр розвитку громад і територій Альона Бабак. На її місце хочуть призначити главу Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля, розповів Арахамія в інтерв’ю «Українській правді».

За словами голови фракції, ще 2−3 міністри можуть подати у відставку, проте «про це зарано говорити».

Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний уряд, а технократичний, — додав Арахамія.

На питання журналістів про міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якого, за словами депутатів, призначали тимчасово, Арахамія відповів, що це рішення президента Володимира Зеленського і вони будуть його підтримувати.

Нагадаємо, Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій України, написала заяву про відставку за власним бажанням 16 січня.

Як писав «Ракурс», раніше Арахамія заявив, що відставка уряду нічим хорошим не закінчиться, адже Україна втратить півроку і новому Кабміну потрібно буде починати всі процеси спочатку. Так він прокоментував скандал з Гончаруком, який 17 січня подав президенту заяву про відставку після касетного скандалу.


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