Відставка Гончарука: Арахамія заявив, що намагався розрулити ситуацію. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n132509-ya-namagavsya-rozrulyty-sytuaciu-z-goncharukom-arahamiya.html

Ракурс

Скандал з відставкою Гончарука прокоментував глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, він намагався розрулити цю ситуацію, адже народні депутати — теж представники влади, їх цей скандал теж стосується.

Арахамія зазначив, що «штабу порятунку Гончарука» не було, проте, за його словами, з прем'єр-міністром також спілкувався спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Всі вони намагалися знайти нормальні шляхи вирішення ситуації, розповів Арахамія в інтерв’ю «Українській правді».

Глава парламентської фракції додав, що якби Олексій Гончарук подав заяву про відставку відразу до Верховної Ради, а не президенту, то у парламенті знайшлися би голоси за його звільнення.

Арахамія зазначив, що не знає, чи була в Офісі президента альтернатива Гончаруку на момент скандалу. Йому здавалося, що потрібно робити все можливе, щоб уникнути відставки уряду. На його думку, Кабмін занадто мало пропрацював і всі процеси тільки почали запускатися. Українська влада просто втратила б півроку або більше, якщо уряд пішов би у відставку, вважає Арахамія.

Він додав, що з такими інцидентами потрібно жорстко розбиратися, адже це питання національної безпеки країни.

На питання, чи пропрацює, на його думку, уряд Гончарука до весни, Арахамія чітко не відповів. Він лише сказав, що Кабміну потрібно дати час на виконання всіх обіцянок. Якщо обіцянки будуть виконані і в країні буде економічне зростання, то уряд точно залишиться.

Як писав «Ракурс», 17 січня Гончарук подав президенту заяву про відставку, а Зеленський доручив за два тижні встановити причетних до запису та зливу в мережу скандальних розмов глави уряду з представниками Кабміну та Нацбанку України.