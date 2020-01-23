Отставка Гончарука: Арахамия заявил, что пытался разрулить ситуацию. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n132509-ya-pytalsya-razrulit-situaciu-s-goncharukom-arahamiya.html

Ракурс

Скандал с отставкой Гончарука прокомментировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, он пытался разрулить эту ситуацию, потому что народные депутаты — тоже представители власти, их это тоже касается.

Арахамия отметил, что «штаба спасения Гончарука» не было, однако, по его словам, с премьер-министром также общался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Все они пытались найти пути нормального решения ситуации, рассказал Арахамия в интервью «Украинской правде».

Глава парламентской фракции добавил, что если бы Алексей Гончарук подал заявление об отставке сразу в Верховную Раду, а не президенту, то в парламенте нашлись бы голоса за его увольнение.

Арахамия отметил, что не знает, была ли в Офисе президента альтернатива Гончаруку на момент скандала. Ему казалось, что нужно делать все возможное во избежание отставки правительства. По его мнению, Кабмин слишком мало проработал и все процессы только начали запускаться. Украинская власть просто потеряла бы полгода или больше при отставке правительства, считает Арахамия.

Он добавил, что с такими инцидентами нужно жестко разбираться, так как это вопрос национальной безопасности страны.

На вопрос, проработает ли, по его мнению, правительство Гончарука до весны, Арахамия четко не ответил. Он лишь сказал, что Кабмину нужно дать время на выполнение всех обещаний. Если обещания будут выполнены и в стране будет экономический рост, то правительство точно останется.

Как писал «Ракурс», 17 января Гончарук подал президенту заявление об отставке, а Зеленский поручил за две недели установить причастных к записи и сливу в сеть скандальных разговоров главы правительства с представителями Кабмина и Нацбанка.