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Ракурс
Українці в Давосі. Фото: Україна.ру

Українці в Давосі: поліція оштрафувала «героя парковки» (ФОТО)

23 січ 2020, 10:40
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Українці в Давосі, схоже, зовсім забули, що знаходяться в європейській країні. Один із українських делегатів економічного форуму вирішив приїхати до Швейцарії на автомобілі і за звичкою припаркував позашляховик на тротуарі біля Українського дому в Давосі.

Фотографії автомобіля українського «героя парковки» в Давосі опублікував на своїй сторінці в Facebook Яковлєв Віктор.

«Герой парковки» біля Українського дому в Давосі. Фото: FacebookПоліцейські не стали потурати українському гостю, адже у Європі перед законом усі рівні, і виписали порушникові штраф у сумі 120 швейцарських франків (близько 112 євро).

Квитанцію про штраф правоохоронці залишили під двірником автомобіля.

«Герой парковки» біля Українського дому в Давосі. Фото: FacebookПоведінка українського делегата викликала обурення у користувачів соцмереж. Напевно, «герой парковки» забув, що в Давосі представляє Україну і подібні порушення правил дорожнього руху неприпустимі.

Було також висловлено думку, що порушник не понесе заслуженого покарання, а штраф буде сплачений організаторами поїздки. Іншими словами, штраф за «героя парковки» сплатять із державного бюджету України.

Джерело: Ракурс


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