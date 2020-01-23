Українці в Давосі. Фото: Україна.ру

https://racurs.ua/ua/n132508-ukrayinci-v-davosi-policiya-oshtrafuvala-geroya-parkovky-foto.html

Ракурс

Українці в Давосі, схоже, зовсім забули, що знаходяться в європейській країні. Один із українських делегатів економічного форуму вирішив приїхати до Швейцарії на автомобілі і за звичкою припаркував позашляховик на тротуарі біля Українського дому в Давосі.

Фотографії автомобіля українського «героя парковки» в Давосі опублікував на своїй сторінці в Facebook Яковлєв Віктор.

Поліцейські не стали потурати українському гостю, адже у Європі перед законом усі рівні, і виписали порушникові штраф у сумі 120 швейцарських франків (близько 112 євро).

Квитанцію про штраф правоохоронці залишили під двірником автомобіля.

Поведінка українського делегата викликала обурення у користувачів соцмереж. Напевно, «герой парковки» забув, що в Давосі представляє Україну і подібні порушення правил дорожнього руху неприпустимі.

Було також висловлено думку, що порушник не понесе заслуженого покарання, а штраф буде сплачений організаторами поїздки. Іншими словами, штраф за «героя парковки» сплатять із державного бюджету України.