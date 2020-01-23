Украинцы в Давосе: полиция оштрафовала «героя парковки» (ФОТО)https://racurs.ua/n132508-ukraincy-v-davose-policiya-oshtrafovala-geroya-parkovki-foto.htmlРакурс
Украинцы в Давосе, похоже, совершенно забыли, что находятся в европейской стране. Один из украинских делегатов экономического форума решил приехать в Швейцарию на автомобиле и по привычке припарковал внедорожник на тротуаре возле Украинского дома в Давосе.
Фотографии автомобиля украинского «героя парковки» в Давосе опубликовал на своей странице в Facebook Яковлев Виктор.
Полицейские не стали делать поблажек украинскому гостю, ведь в Европе перед законом все равны, и выписали нарушителю штраф в сумме 120 швейцарских франков (около 112 евро).
Квитанцию о штрафе правоохранители оставили под дворником автомобиля.
Поведение украинского делегата вызвало возмущение у пользователей соцсетей. По всей видимости, «герой парковки» забыл, что в Давосе представляет Украину и подобные нарушения правил дорожного движения недопустимы.
Было также высказано мнение, что нарушитель не понесет заслуженного наказания, а штраф будет оплачен организаторами поездки. Иными словами, штраф за «героя парковки» оплатят из государственного бюджета Украины.