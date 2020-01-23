Пожежі в Австралії: під час боротьби з вогнем розбився літак з американським екіпажем

Пожежі в Австралії: під час боротьби з вогнем розбився літак з американським екіпажемhttps://racurs.ua/ua/n132511-pojeji-v-avstraliyi-pid-chas-borotby-z-vognem-rozbyvsya-litak-z-amerykanskym-ekipajem.htmlРакурс
В Австралії під час боротьби з вогнем розбився пожежний літак C-130 Hercules.
Усі троє членів екіпажу, громадяни США, загинули, повідомляє BBC.
Інцидент стався у Сніжних горах у штаті Новий Південний Уельс. Причина падіння літака наразі не відома.
Літак зазнав аварії в зоні активної пожежі, розташованої на південь від столиці Австралії міста Канберра.
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон та прем'єр-міністр штату Гладіс Береджиклян висловили співчуття родинам пожежників.
Сьогоднішня подія показала, що пожежний сезон ще далеко не закінчений, — прокоментувала інцидент Береджиклян.
Очікується, що пожежі на півдні Австралії досягнуть піку в лютого і триватимуть до квітня.
Цей літак був орендований у північноамериканської фірми Coulson Aviation в рамках сезонного договору з державними пожежними органами.
Нагадаємо, Австралію нещодавно накрили потужні пилові бурі.