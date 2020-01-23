Пожежі в Австралії: під час боротьби з вогнем розбився літак з американським екіпажем

Літак Hercules C-130, фото: Allwallpaper.in

https://racurs.ua/ua/n132511-pojeji-v-avstraliyi-pid-chas-borotby-z-vognem-rozbyvsya-litak-z-amerykanskym-ekipajem.html

Ракурс

В Австралії під час боротьби з вогнем розбився пожежний літак C-130 Hercules.

Усі троє членів екіпажу, громадяни США, загинули, повідомляє BBC.

Інцидент стався у Сніжних горах у штаті Новий Південний Уельс. Причина падіння літака наразі не відома.

Літак зазнав аварії в зоні активної пожежі, розташованої на південь від столиці Австралії міста Канберра.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон та прем'єр-міністр штату Гладіс Береджиклян висловили співчуття родинам пожежників.

Сьогоднішня подія показала, що пожежний сезон ще далеко не закінчений, — прокоментувала інцидент Береджиклян.

Очікується, що пожежі на півдні Австралії досягнуть піку в лютого і триватимуть до квітня.

Цей літак був орендований у північноамериканської фірми Coulson Aviation в рамках сезонного договору з державними пожежними органами.

Нагадаємо, Австралію нещодавно накрили потужні пилові бурі.