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Літак Hercules C-130, фото: Allwallpaper.in

Пожежі в Австралії: під час боротьби з вогнем розбився літак з американським екіпажем

23 січ 2020, 11:14
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В Австралії під час боротьби з вогнем розбився пожежний літак C-130 Hercules.

Усі троє членів екіпажу, громадяни США, загинули, повідомляє BBC.

Інцидент стався у Сніжних горах у штаті Новий Південний Уельс. Причина падіння літака наразі не відома.

Літак зазнав аварії в зоні активної пожежі, розташованої на південь від столиці Австралії міста Канберра.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон та прем'єр-міністр штату Гладіс Береджиклян висловили співчуття родинам пожежників.

Сьогоднішня подія показала, що пожежний сезон ще далеко не закінчений, — прокоментувала інцидент Береджиклян.

Очікується, що пожежі на півдні Австралії досягнуть піку в лютого і триватимуть до квітня.

Цей літак був орендований у північноамериканської фірми Coulson Aviation в рамках сезонного договору з державними пожежними органами.

Нагадаємо, Австралію нещодавно накрили потужні пилові бурі.


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