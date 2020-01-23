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Самолет Hercules C-130, фото: Allwallpaper.in

Пожары в Австралии: во время борьбы с огнем разбился самолет с американским экипажем

23 янв 2020, 11:14
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В Австралии во время борьбы с огнем разбился пожарный самолет C-130 Hercules.

Все трое членов экипажа, граждане США, погибли, сообщает BBC.

Инцидент произошел в Снежных горах в штате Новый Южный Уэльс. Причина падения самолета пока не известна.

Самолет потерпел крушение в зоне активной пожара, расположенной к югу от столицы Австралии города Канберра.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр штата Гладис Береджиклян выразили соболезнования семьям пожарных.

Сегодняшнее событие показало, что сезон пожаров еще далеко не закончен, — прокомментировала инцидент Береджиклян.

Ожидается, что пожары на юге Австралии достигнут пика в феврале и продлятся до апреля.

Этот самолет был арендован у североамериканской фирмы Coulson Aviation в рамках сезонного договора с государственными пожарными органами.

Напомним, Австралию недавно накрыли мощные пылевые бури.


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