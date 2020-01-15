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Дым от пожаров в Австралии совершил оборот вокруг Земли и вновь накроет континент, фото: pxhere

Дым от пожаров в Австралии совершил оборот вокруг Земли и снова накроет континент (ФОТО)

15 янв 2020, 11:21
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Лесные пожары в Австралии влияют на климат Земли.

Дым сделал полный оборот вокруг планеты. Об этом сообщает NASA.

Американские специалисты изучали дымовой шлейф еще с декабря. Сначала его зафиксировали в Южной Америке. Это стало причиной возникновения тумана.

В Новой Зеландии из-за дыма потемнел снег на горных склонах. Экологи фиксируют ухудшение качества воздуха. Представители NASA сообщают, что соответствующие показатели изменились во всех регионах, где проходил дым.

Смог, по словам специалистов, сейчас движется назад в Австралию. К началу февраля дым от пожаров вернется на континент.

Дым от пожаров в Австралии совершил оборот вокруг Земли и снова накроет континент, фото: NASA

Дым от пожаров в Австралии совершил оборот вокруг Земли и снова накроет континент, фото: NASA

Дым от пожаров в Австралии совершил оборот вокруг Земли и снова накроет континент, фото: NASA

Напомним, в декабре в Австралии из-за лесных пожаров тысячи туристов сбежали к побережью океана. Сотрудники экстренных служб также на вертолетах доставляли еду для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах.

Источник: Ракурс


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