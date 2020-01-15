Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дим від пожеж в Австралії здійснив оберт навколо Землі і знову накриє материк, фото: pxhere

Дим від пожеж в Австралії здійснив оберт навколо Землі і знову накриє материк (ФОТО)

15 січ 2020, 11:21
999

Лісові пожежі в Австралії впливають на клімат Землі.

Дим зробив повний оберт навколо планети. Про це повідомляє NASA.

Американські фахівці вивчали димовий шлейф ще з грудня. Спочатку його зафіксували у Південній Америці. Це стало причиною виникнення туману.

У Новій Зеландії через дим потемнішав сніг на гірських схилах. Екологи фіксують погіршення якості повітря. Представники NASA повідомляють, що відповідні показники погіршувались у всіх регіонах, де проходив дим.

Смог, за словами фахівців, зараз рухається назад до Австралії. До початку лютого дим від пожеж повернеться на материк.

Дим від пожеж в Австралії здійснив оберт навколо Землі і знову накриє материк, фото: NASA

Дим від пожеж в Австралії здійснив оберт навколо Землі і знову накриє материк, фото: NASA

Дим від пожеж в Австралії здійснив оберт навколо Землі і знову накриє материк, фото: NASA

Нагадаємо, у грудні в Австралії через лісові пожежі тисячі туристів втекли до узбережжя океану. Співробітники екстрених служб також на гелікоптерах доставляли їжу для тварин, які живуть у важкодоступних місцях і зонах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

«Волонтерські» гроші Найєма: заступник директора «Укроборонпрому» пояснив зарплату в 300 тис. грн

Топ-менеджер «Укроборонпрому» Мустафа Найєм пояснив, чому отримав за листопад 2019 року зарплату у 300 тис. грн. Причина виплат — його «волонтерська», тобто безоплатна робота у концерні у минулому році

Новини України
10:59

Міністри кілька місяців жили без зарплати — Гончарук

Керівник Кабмін Олексій Гончарук відповів на хвилю критики, яка піднялася у ЗМІ щодо виплат членам його уряду. Як виявилося, наприкінці 2019 року держава заборгувала зарплату міністрам за декілька місяців

Новини України
08:24