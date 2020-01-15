Дим від пожеж в Австралії здійснив оберт навколо Землі і знову накриє материк, фото: pxhere

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Лісові пожежі в Австралії впливають на клімат Землі.

Дим зробив повний оберт навколо планети. Про це повідомляє NASA.

Американські фахівці вивчали димовий шлейф ще з грудня. Спочатку його зафіксували у Південній Америці. Це стало причиною виникнення туману.

У Новій Зеландії через дим потемнішав сніг на гірських схилах. Екологи фіксують погіршення якості повітря. Представники NASA повідомляють, що відповідні показники погіршувались у всіх регіонах, де проходив дим.

Смог, за словами фахівців, зараз рухається назад до Австралії. До початку лютого дим від пожеж повернеться на материк.

Нагадаємо, у грудні в Австралії через лісові пожежі тисячі туристів втекли до узбережжя океану. Співробітники екстрених служб також на гелікоптерах доставляли їжу для тварин, які живуть у важкодоступних місцях і зонах.