Пылевые бури накрыли Австралию. Фото: Jen Browning

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Ракурс

Пожары в Австралии не стали последними природными испытаниями, с которыми столкнулась страна. Некоторые штаты накрыли пылевые бури из-за сильного ветра, а во время грозы выпал град, размером с мяч для гольфа.

Пылевые бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Ветер, скорость которого достигла 107 км/час, вскоре принес пылевые бури в города Дуббо и Паркес штата Новый Южный Уэльс. Очевидцы сообщают, что пылевые облака были настолько густые, что некоторые города поникли во тьму, пишет The Guardian.

Причиной масштабных пылевых бурь стали грозы и сильные ветры.

Также в штате Новый Южный Уэльс прошла гроза, во время которой выпал град, размером с мяч для гольфа. Из-за разгула стихии были повреждены сотни автомобилей. За последние сутки спасатели получили около тысячи вызовов, связанных с повреждениями в результате разгула стихий. Самый сильный град зафиксирован в Канберре и ряде других крупных городов.

Кроме того, сообщается, что в результате сильных гроз, которые обрушились на несколько штатов, в Австралии погибли сотни тысяч рыб.

Как писал «Ракурс», ранее в NASA рассказали, что дым от лесных пожаров в Австралии влияет на климат в мире. В Южной Америке он привел к появлению тумана, а в Новой Зеландии из-за смога потемнел снег в горах. Специалисты считают, что вскоре дым от пожаров совершит оборот вокруг Земли и снова накроет континент.

Также в университете Сиднея подсчитали, что около миллиарда животных погибли от пожаров в Австралии.