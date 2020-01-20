Зеленский и Трамп: президент Украины рассказал об отношениях с американским коллегой, фото — DW

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Президент Владимир Зеленский рассказал об отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства в очередной раз прокомментировал скандал с импичментом и телефонным разговором с хозяином Белого дома.

В большом интервью для израильского издания The Times of Israel Зеленский заявил, что в отношениях с американским лидером он не сделал ничего противозаконного.

На замечание журналиста о том, что Украина втянулась в полемику вокруг президента Трампа Зеленский ответил: «Люблю все вопросы о США и Трампе. У меня были телефонные звонки с президентом США. Как президент Украины я сделал все, что мог сделать в качестве президента Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров».

Президент рассказал, что пытался избежать любого собственного участия или участия Украины в политических разборках в США.

Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в любой случай, связанный с их внутренней политикой.

Напомним, что в сентябре 2019 года Палата представителей подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала рассмотрения послужили предположения о давлении Трампа в июльском телефонном разговоре на президента Украины Владимира Зеленского. Считается, что глава Белого дома побуждал Киев помочь избраться на второй срок в 2020 году.

Две статьи обвинения против Трампа (злоупотребление властью и препятствование Конгрессу) были утверждены демократами еще 18 декабря. 16 января статьи обвинения были официально представлены в Сенате.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Управлять процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). Республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Всего этот процесс продлится примерно две недели.